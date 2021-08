In linea con quanto previsto dal Piano Strategico (cessione delle quote di Banca d'Italia in eccesso rispetto alla partecipazione del 3% fruttifera di dividendi), si comunica che Banca Carige ha ceduto numero 200 quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia del valore nominale di €25.

In linea con quanto previsto dal Piano Strategico (cessione delle quote di Banca d'Italia in eccesso rispetto alla partecipazione del 3% fruttifera di dividendi), si comunica che Banca Carige ha ceduto numero 200 quote di partecipazione al capitale della Banca d'Italia del valore nominale di €25.000 ciascuna a Banca del Veneto Centrale (Gruppo Cassa Centrale Banca – Credito Cooperativo Italiano) a un prezzo pari al valore nominale complessivo di €5.000.000 coincidente altresì con il costo storico. Dopo questa cessione, pari complessivamente allo 0,07% del capitale della Banca d'Italia, il Gruppo Carige detiene ancora 9.222 quote, pari al 3,074%. La Banca è stata assistita per quanto riguarda gli aspetti notarili dallo Studio Zabban Notari Rampolla & Associati di Milano.

