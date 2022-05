Carl Icahn ottiene il cambio di chief executive in Southwest Gas Holdings. Icahn Enterprises da mesi conduce una battaglia sulla utility del Nevada, su cui aveva presentato un'offerta, respinta, nel marzo 2021. L'investitore attivista dallo scorso autunno combatteva la decisione di Southwest di acquisire Questar Pipelines per circa 2 miliardi di dollari. Venerdì le parti hanno raggiunto un'intesa che ha portato all'immediata sostituzione del chief executive John Hester con Karen Haller. Icahn, che aveva sottolineato come nessun accordo fosse possibile senza l'allontanamento di Hester, potrà anche nominare tre membri del board in occasione dell'assemblea annuale degli azionisti, che si terrà il prossimo 19 maggio. Un quarto consigliere di nomina di Icahn entrerà nel board se questo deciderà di non scorporare la società di servizi infrastrutturali Centuri. Southwest Gas aveva chiuso in rialzo dello 0,47% venerdì al Nyse.

