Il ceo di Intesa Sanpaolo, intervenendo all'evento Young Factor, ha dichiarato che i fondamentali dell'Italia sono solidissimi. E' vero che c'è un rallentamento di crescita a livello europeo causato dall'inflazione e dalla guerra in Ucraina ma secondo Messina i fondamentali dell'Europa e dell'Italia sono solidissimi sia per quanto riguarda i risparmi sia per il lato corporate. Il ceo di Intesa ipotizza una crescita del Pil del 3% nel 2022 mentre il valore dello spread con il Bund, tenendo conto solo dei fondamentali, dovrebbe essere a non più di 150 punti base, il resto è speculazione.

(AM - www.ftaonline.com)