Carnival ha annunciato la successione per il chief executive Arnold Donald, al timone del colosso delle crociere dal luglio 2013. Donald lascerà il prossimo 1° agosto, per entrare nel board con la carica di vice chairman, all'attuale chief operating officer Josh Weinstein. Carnival, dopo avere segnato una flessione del 2,13% martedì a Londra, ha chiuso con un crollo del 7,31% al Nyse. (RR - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.