Carrefour ha comunicato di avere raggiunto l'accordo per cedere il 60% detenuto in Carrefour Taiwan al partner locale Uni-President Enterprises per un enterprise value di circa 2 miliardi di euro. L'operazione garantirà a Carrefour una plusvalenza di 900 milioni. La joint venture era stata costituita nel 1987 dal gruppo francese insieme al colosso dell'alimentare di Taiwan. La dismissione rientra nella strategia di Carrefour di rifocalizzazione delle sue attività sui mercati core di Europa e America Latina. Carrefour aveva chiuso in rialzo dello 0,92% martedì a Parigi, contro il progresso dell'1,79% del Cac 40.

