Si avvisano i Signori Azionisti che l'Assemblea degli Azionisti della Cassa di Risparmio di Asti s.p.a. ha deliberato, in data 28 aprile 2022, la distribuzione di un dividendo di € 0,15 per azione, che sarà pagato con data di stacco 2 maggio 2022, data di legittimazione al pagamento (c.d. record date) 3 maggio 2022 e data di pagamento 4 maggio 2022. (RV - www.ftaonline.com)

