Casta Diva Group ("CDG"), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan e attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, è lieta di comunicare l'acquisizione del brand We Are Live ("WAL"). Grazie all'amministratore delegato Attilio Manassero e al team di professionisti al suo interno, l'azienda omonima si è specializzata nell'ideazione e realizzazione di eventi per il comparto del lusso e per multinazionali del comparto industria.

Attilio, 44 anni, inizia la sua carriera in DPR&Associati per poi fondare, con la multinazionale Havas Worldwide, Havas Events Milan, agenzia in cui ha ricoperto la carica di amministratore delegato per otto anni, portando la sigla francese a fatturare in Italia fino a 20 milioni di Euro.

A fine 2019 Manassero lascia il Gruppo Havas per fondare We Are Live, realizzando eventi per marchi come Moncler, Bulgari, Fendi e Zegna, nei difficili anni della pandemia, con la collaborazione di Alessandro Costa, Executive Creative Director, e Ambra Anelli, Excutive Art Director.

Nel 2022, dopo un incontro con Andrea De Micheli, inizia la sua collaborazione con Casta Diva Group; una collaborazione sancita dalla reciproca stima personale e professionale e che trova naturale conferma nel deal odierno. In Casta Diva, Attilio Manassero assume il ruolo di Chief Luxury Officer, e sarà coadiuvato da Alessandro Costa e Ambra Anelli nelle loro rispettive competenze. I fatturati di WAL confluiranno in Casta Diva Ideas Srl, l'agenzia di eventi del Gruppo diretta da Francesco Paolo Conticello con sedi a Milano e a Roma. CDG stima che l'apporto di WAL al fatturato del Gruppo sarà di circa 9 milioni di Euro negli anni del Piano Industriale, dal 2022 al 2024, con un ebitda del 9,00% circa.

A questo valore si aggiunge il know-how di WAL che darà a tutto il Gruppo l'opportunità di una supervisione specifica su tutti i nuovi progetti ed eventi relativi al settore lusso. Una valorizzazione che vedrà presto coinvolti altri brand del Gruppo come Blue Note, eccellenza nel settore artistico musicale internazionale e Genius Progetti, già attestata nei settori luxury automotive, design e cosmesi e della quale Manassero è diventato membro del Consiglio di Amministrazione.

"Siamo davvero entusiasti di essere parte del Gruppo Casta Diva, afferma Attilio Manassero, per noi un'occasione senza precedenti per continuare a migliorare la qualità della live communication, in particolare, nel settore luxury. Con Ambra e Alessandro ritroviamo una rinnovata energia per fare di più e meglio ma soprattutto per dimostrare che esiste una cultura degli eventi in cui crediamo. Percepiamo l'opportunità di creare nuove sinergie, confrontandoci con le expertise creative e operative di una realtà creata ma soprattutto fatta da grandi professionisti della comunicazione. Una storia è appena iniziata, per noi una nuova avventura con tutti i presupposti per costruire con Casta Diva un futuro con grandi opportunità di crescita."

"Prosegue il percorso di CDG verso il consolidamento del mercato degli eventi, aggiunge Andrea De Micheli, presidente e ad di CDG, in questo caso in un comparto molto interessante, quello della moda e del lusso, che ha subito meno di altri l'impatto negativo della pandemia e delle misure volte a contenerla. Con Attilio abbiamo avuto subito un feeling positivo, grazie alla sua forte energia positiva, alla sua expertise specifica e al suo entusiasmo professionale e umano. Siamo certi che il suo ingresso in CDG e quello della sua squadra di professionisti esperti, daranno un notevole contributo al successo di CDG e alla stessa cultura aziendale della Società."

(GD - www.ftaonline.com)