Il Consiglio di Amministrazione di Casta Diva Group (CDG:IM), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan, attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, riunitosi sotto la presidenza di Andrea De Micheli, ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio ed il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021 che vede il valore della produzione pari a Euro 29,7 milioni, in forte crescita del 70,7% rispetto a Euro 17,4 milioni del 2020.

DATI 2021:

• Ricavi: Euro 27,0 milioni (+72% su FY 2020: Euro 15,7 milioni)

• Valore della Produzione: Euro 29,7 milioni (+70,6% su 2020: Euro 17,4 milioni)

• EBITDA: Euro 1,2 milioni (EBITDA FY 2020: -3,0 milioni) •EBIT: Euro 0,5 milioni (EBIT FY 2020: -3,4 milioni)

• PFN: indebitamento netto pari a Euro 1,6 milioni (PFN al 30.06.2020: indebitamento netto pari a Euro 2,9 milioni)

• Patrimonio Netto: Euro 6,7 milioni (+ 12,7% su FY 2020: Euro 5,3 milioni)

Andrea De Micheli, Presidente e AD di Casta Diva Group ha commentato: "Siamo davvero soddisfatti di essere riusciti, dopo un anno difficile quale il 2020, a recuperare nel 2021 l'intero fatturato del 2019 generato dal mercato italiano pari a circa Euro 29,7 milioni (81% del fatturato totale) e ritornare all'utile di Gruppo. E' segno che il Gruppo ha saputo interpretare le nuove sfide in modo più coraggioso ed ha seguito le intuizioni legate alla domanda di contenuti audiovisivi, al promettente segmento dei prodotti di lusso e al processo di consolidamento nel settore degli eventi. Queste intuizioni hanno informato la nostra azione nel settore dell'intrattenimento audiovisivo, nella specializzazione nel settore lusso e nella politica di crescita per linee esterne. Casta Diva ha quindi messo in campo tutte le sue caratteristiche distintive, essendo un gruppo diversificato, internazionale e quotato in Borsa, una combinazione vincente per poter affrontare le sfide della crescita e ambire a conquistare una posizione di leadership nazionale ed europea, creando valore per i suoi azionisti".

(RV - www.ftaonline.com)