Casta Diva Group (CDG:IM), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan, attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione, ha firmato un contratto di compravendita di partecipazioni che prevede l'acquisto di una quota del 90% (e fino al 98%) del capitale sociale della Genius Progetti SpA (Genius o GP), agenzia di eventi di Sassuolo, in provincia di Modena. Il closing dell'operazione (Closing) è previsto entro il quinto giorno lavorativo successivo al 31 marzo 2022. Sarà data tempestiva comunicazione al mercato del Closing dell'operazione di acquisto. Nel 2021 Genius ha sviluppato un valore della produzione di oltre € 22 milioni con ebitda di € 3,1 milioni, pari ad una marginalità del 14%. A seguito del Closing, CDG pubblicherà il nuovo Piano Industriale, che terrà conto dell'importante spinta derivante dall'integrazione con Genius. Il valore del 100% di Genius è stato determinato in € 5,8 milioni, e calcolato sulla base dell'andamento economico e finanziario degli ultimi esercizi Le ulteriori condizioni della compravendita sono precisate in calce a questo comunicato. Genius Progetti, fondata nel 1994 e attualmente guidata da Matteo Giusti, che ne ha plasmato il successo sulla base della propria creatività e capacità organizzativa, innesta in CDG una forte expertise nel settore dei "luxury events". GP progetta e organizza in tutta Europa eventi aziendali, stand fieristici, celebrazioni e lanci di nuovi prodotti per grandi marche dei comparti ceramistico, automobilistico e cosmetico, con l'obiettivo di rendere i partecipanti ambasciatori del brand. Genius Progetti è un'agenzia di eventi ben strutturata, con competenze creative, tecniche e di logistica che le permettono da 25 anni di creare eventi di successo chiavi in mano senza esternalizzare alcuna attività. Matteo Giusti resterà come amministratore delegato alla guida di Genius per affiancare il proprio staff nel processo di integrazione nel Gruppo Casta Diva. La dott.sa Federica Morini, già direttore tecnico di GP, assumerà la carica di Direttore Generale. "Oggi annunciamo l'acquisizione di un gioiello come Genius Progetti, che ci porterà in dote expertise esclusive e aggiuntive rispetto a quelle già esistenti, afferma Andrea De Micheli, presidente e ad del Gruppo. Negli ultimi mesi siamo entrati nel comparto dei prodotti di lusso, ottenendo importanti commesse nel settore della moda. L'acquisizione di Genius rappresenta un balzo in avanti molto significativo in questa strada promettente, che riteniamo strategica per lo sviluppo di CDG. Pensiamo inoltre che sia una tappa importante del percorso che in pochi anni potrebbe portare Casta Diva Group alla leadership del mercato italiano e a un buon posizionamento in quello europeo. Ci sono almeno tre ragioni per cui l'acquisizione di GP da parte di CDG ha senso e buone prospettive di sviluppo: offerte complementari di prodotti e servizi, nuovi clienti primari non sovrapponibili con quelli storici, ingresso in un nuovo segmento di mercato premium, quello dei beni di lusso. Il marketing mix del prodotto di lusso deve far sognare e solo una creatività estremamente raffinata, unita a un'esecuzione impeccabile può comunicare al meglio questo sistema valoriale. Credo che diventare protagonisti in questo settore ci aiuterà ad accrescere il nostro prestigio anche in tutti gli altri." "L'accordo che sigliamo oggi, commenta Matteo Giusti, ad di Genius Progetti, è un ulteriore passo di un percorso che da anni guida la mia volontà di crescita. Siamo diventati in pochi anni player di riferimento per tipologia di evento e per alcuni settori del lusso. L'operazione di oggi permetterà a Genius Progetti di affacciarsi a nuovi mercati e realtà aziendali. Fare parte di un grande gruppo come quello di Casta Diva ci riempie di orgoglio; insieme alle altre società del gruppo potremo garantire un'offerta di servizi più ampia con competenze professionali specifiche. L'internazionalizzazione del gruppo inoltre porterà efficienze lavorative in quei mercati in cui oggi Genius Progetti lavora costantemente ma dove non ha una realtà produttiva propria".

Condizioni contrattuali:

L'Accordo Quadro prevede l'acquisizione da parte di Casta Diva Group Spa o da società da nominarsi ai sensi dell'art.1401 c.c. ("CDG" o l'"Acquirente") di una quota del 90% ( con opzione fino al 98%) del capitale sociale della Genius Progetti Spa ("Target" o "GP") di proprietà rispettivamente del dott. Matteo Giusti ("MG") per una quota di partecipazione nella Target dell'8% del capitale sociale e della MNG S.r.l. ("MNG"), controllata da MG, per una quota di partecipazione nella Target del 90% del capitale sociale della stessa. Sarà facoltà del dott. Giusti comunicare all'Acquirente di voler procedere alla compravendita dell'8% della Target; qualora Egli comunicasse tale volontà all'Acquirente, l'operazione di acquisizione riguarderebbe il 98% del capitale sociale della Target, con Corrispettivo proporzionale. Il pagamento del Corrispettivo sarà così corrisposto: (i) l'80% del Prezzo definito per la partecipazione MNG, alla data del Closing (ii) il 20% del Prezzo definito per la partecipazione MNG (e se del caso (iii) il 100% del Prezzo definito per la partecipazione MG), alla data di approvazione del bilancio di GP al 31 dicembre 2022 e comunque entro e non oltre la data del 30 giugno 2023. L'accordo contiene condizioni sospensive come di usuale prassi. Le parti si rilasceranno opportune garanzie fidejussorie a copertura dei rispettivi impegni (pagamento differito del prezzo da parte dell'Acquirente; Rep&Warranties da parte del Venditore).

(RV - www.ftaonline.com)