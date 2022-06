di Financial Trend Analysis

CASTA DIVA GROUP S.p.A. (CDG:IM), PMI Innovativa quotata su Euronext Growth Milan attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione ("CDG" o "Società"), comunica che in data odierna è stata pubblicata l'Equity Research di Value Track relativa a Casta Diva Group nella quale viene valutata il target price ad Euro 1,25 per azione. Il titolo ha chiuso l'ultima seduta ad un valore di Euro 0.658 La ricerca è disponibile nella sezione Studi Societari di Borsa Italiana al link https://www.borsaitaliana.it/documenti/studi.htm?filename=/media/star/db/pdf/3109292 9.pdf e nella sezione Investor Relations/Copertura Analisti del sito della Società.

(RV - www.ftaonline.com)