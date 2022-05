Casta Diva (asta di volatilità, teorico +14,65%) balza sui massimi da giugno 2021 dopo l'approvazione del piano industriale 2022-2024: previsto a fine periodo un target per il Valore della Produzione di 70,1 milioni di euro (29,7 nel 2021), per l'Ebitda adjusted di 7 milioni (1,5 nel 2021), per l'EBIT di 5,6 milioni, per la Posizione Finanziaria Netta di -2,5 milioni (quindi cassa netta).