Casta Diva, PMI Innovativa quotata su AIM Italia attiva a livello internazionale nel settore della comunicazione ("CDG" o "Società"), comunica che, in data 22 giugno 2021, il Presidente Andrea De Micheli ha informato il Consiglio di Amministrazione della Società della sottoscrizione da parte del neo Direttore Generale Michele Costantino *e del Presidente di G2 Eventi Srl, *Matteo Valcelli *(quest'ultimo per il tramite della società Fiducia Srl) di 1.000.000 (un milione) di nuove azioni ordinarie al prezzo unitario di € 0,50 (zero virgola cinquanta), per un *totale di € 500.000,00 (cinquecentomila).

L'aumento di capitale copre una parte dell'inoptato relativo all'aumento di capitale deliberato il 6 agosto scorso e parzialmente sottoscritto nel settembre 2020. Il CdA ha anche *esteso al 31 dicembre 2021 i termini per la sottoscrizione della restante parte dell'inoptato *precedentemente fissati al 30 giugno 2021, pari a Euro 319.515,00 e corrispondente a 639.030 azioni ordinarie. La sottoscrizione dell'aumento di capitale già deliberato, consentirà alla Società di rafforzarsi patrimonialmente e al contempo di valutare le opportunità previste dalla decretazione d'urgenza.

La comunicazione di variazione del capitale sociale, in conformità a quanto previsto dall'art. 2444 cod. civ., sarà fornita al mercato nei termini di legge.

Il Cda inoltre, dopo aver annullato la precedente delibera del 28 dicembre 2020 (vedasi comunicato stampa diffuso in pari data per maggiori informazioni), ha deliberato l'emissione di un prestito obbligazionario non convertibile fino a Euro 2.810.000,00 *mediante emissione di n. 281 obbligazioni ("Obbligazioni") del valore nominale di euro 10.000,00, destinato alla sottoscrizione da parte dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. ("Invitalia*"), ai termini, modalità e condizioni (ivi compresi il tasso di interesse e gli impegni assunti ai sensi del regolamento del prestito obbligazionario) previsti dall'art. 26 d. l. 19 maggio 2020, n. 34, convertito in l. 17 luglio 2020, n. 77, e dal Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze di concerto con il Ministro dello Sviluppo Economico del 11 agosto 2020.

L'emissione del prestito è finalizzata a sostenere costi di personale, investimenti o capitale circolante impiegati in stabilimenti produttivi e attività imprenditoriali localizzati in Italia. L'emissione del prestito obbligazionario è soggetta all'approvazione da parte di Invitalia dell'istanza di accesso presentata dalla Società.

Le Obbligazioni, che non saranno soggette a quotazione su un mercato regolamentato o ad ammissione alle negoziazioni su un sistema multilaterale di negoziazione, verranno eventualmente emesse in esenzione dall'obbligo di pubblicazione di un prospetto di offerta, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, paragrafo 4, del Regolamento (UE) 2017/1129 ed all'art. 100 del Testo Unico della Finanza.

Il CdA ha infine nominato Michele Costantino Direttore Generale di Gruppo che alla data della nomina detiene n. 600.000 azioni ordinarie Casta Diva pari al 3,13% del capitale sociale della Società. Il manager vanta una lunga esperienza come Direttore Generale, e/o Amministratore Delegato in diverse società del settore. Ha cofondato il Gruppo Abaco S.p.A attivo nel campo delle affissioni cittadine, dell'engineering e della progettazione del territorio. Come Amministratore Delegato del Gruppo ha concluso con successo diverse operazioni di M&A, sino a organizzare, unitamente al Fondo di Private Equity Advent International, l'acquisizione del Gruppo Avip S.p.A, di cui diviene Direttore Generale e Amministratore Delegato. Nel 2013 passa al Gruppo Prodea dove nel 2015 viene nominato Direttore Generale/CFO e successivamente Presidente di alcune società controllate; in breve tempo il Gruppo Prodea raggiunge, anche tramite operazioni di M&A, un volume di ricavi di € 55 milioni circa e si posiziona tra i primi operatori del settore in Italia. Dal 2020 entra in Casta Diva Group come consulente di direzione, diventa Amministratore Delegato di G2 Eventi nel 2021 e oggi Direttore Generale di Gruppo. Il curriculum vitae del Dott. Michele Costantino verrà messo a disposizione sul sito internet della Società nella sezione "Investor Relator".

