di Financial Trend Analysis

Caterpillar ha annunciato l'approvazione da parte del board di un nuovo piano di buyback per complessivi 15 miliardi di dollari. Il programma di riacquisto di azioni proprie (pari a circa il 13% del capitale complessivo), partirà a inizio agosto. Va ad aggiungersi al precedente da 10 miliardi di dollari, avviato nel 2018, cui mancano ancora 1,4 miliardi per essere completato. Caterpillar aveva chiuso in progresso del 2,85% martedì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)