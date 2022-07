Standard & Poor's in data 14 luglio 2022 ha alzato il rating di Cattolica Assicurazioni da A- ad A con outlook positivo.

di Financial Trend Analysis

Standard & Poor's in data 14 luglio 2022 ha alzato il rating di Cattolica Assicurazioni da A- ad A con outlook positivo. Ha inoltre portato il rating delle emissioni obbligazionarie di Cattolica da BBB a BBB+. L'upgrade del rating è diretta conseguenza del fatto che oramai Cattolica è divenuta parte core del Gruppo Generali. Inoltre, l'integrazione sta procedendo speditamente e potrebbe subire un'accelerazione anche a seguito della piena proprietà di Cattolica da parte di Generali. L'agenzia dichiara che potrebbe alzare il rating di Cattolica nel caso di upgrade del rating dell'Italia e nel caso in cui la valutazione sul merito creditizio del Gruppo Generali non risultasse indebolita.

