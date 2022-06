Ennesima causa contro Elon Musk ma in questo caso Twitter non c'entra. Keith Johnson, investitore in Dogecoin, ha accusato il numero uno di Tesla non solo di speculazioni sulla criptovaluta ma di avere gestito un vero e proprio schema piramidale. Johnson punta a ottenere risarcimenti per 258 miliardi di dollari, ovvero tre volte gli 86 miliardi di declino nel valore del Dogecoin dal maggio 2021. Non solo. Obiettivo della causa è anche di impedire a Musk e alle sue società di promuovere il Dogecoin e di stabilire che il trading di Dogecoin è gioco d'azzardo ai sensi delle normative federali e dello Stato di New York. "Gli imputati erano consapevoli dal 2019 che il Dogecoin non aveva alcun valore ma lo hanno promosso per trarre profitto dal suo trading", si legge nella denuncia, secondo quanto riporta Reuters. "Musk ha usato il suo piedistallo come uomo più ricco del mondo per gestire e manipolare lo schema piramide del Dogecoin a scopo di lucro, visibilità e divertimento". Il Dogecoin giovedì scambiava sotto 6 centesimi di dollaro, contro un picco di 74 centesimi segnato nel maggio 2021.

(RR - www.ftaonline.com)