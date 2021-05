[Guida Gratuita al Trading sul Forex] Scarica ORA la guida gratuita al Business del Trading Online" : la nuova guida che ti spiegherà -in maniera semplice ma dettagliata- le basi per iniziare a fare trading.

Passo decisivo per l'operatività di Patrimonio Rilancio, la misura prevista dal Decreto Rilancio volta al rafforzamento patrimoniale delle imprese medio-grandi che hanno subito impatti economici a causa della pandemia. Lo strumento, straordinario e a carattere temporaneo, sarà alimentato da risorse del Ministero dell'Economia e delle Finanze e gestito da Cassa Depositi e Prestiti, con l'obiettivo di sostenere il sistema economico-produttivo italiano. Il Consiglio di Amministrazione di Cassa Depositi e Prestiti ha approvato il 18 maggio 2021 la proposta di costituzione di Patrimonio Rilancio, che sarà sottoposta alla delibera dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il 26 e 27 maggio 2021. Lo strumento verrà gestito nell'ambito di un patrimonio destinato del tutto autonomo e separato da quello di CDP. Con le delibere del 18 maggio 2021, Patrimonio Rilancio si avvia pertanto a diventare operativo, essendo già entrati in vigore il Decreto ministeriale del MEF, che ha previsto il primo apporto al Patrimonio per un controvalore di 3 miliardi di euro, e il precedente Decreto ministeriale, che ha definito i requisiti di accesso, le condizioni, i criteri e le modalità degli interventi. L'iniziativa è rivolta alle imprese italiane con fatturato superiore a 50 milioni di euro, che potranno rafforzare la propria struttura patrimoniale grazie a un'ampia serie di interventi, quali strumenti ibridi di patrimonializzazione e aumenti di capitale. (GD - www.ftaonline.com)

