Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha indicato i seguenti nominativi per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione di CDP S.p.A: Dario Scannapieco

Fabiana Massa Felsani

Anna Girello Garbi

Giorgio Toschi

Livia Amidani

Aliberti Fabrizia Lapecorella Il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha inoltre sostenuto, all'interno di una lista unica, i nominativi designati dalle Fondazioni: Giovanni Gorno Tempini (Presidente),

Matteo Melley

Alessandra Ruzzu Il Ministero dell'Economia e delle Finanze intende esprimere un sentito ringraziamento all'Amministratore delegato, Fabrizio Palermo, e ai consiglieri uscenti per il prezioso lavoro svolto e il rilevante apporto al raggiungimento degli importanti risultati ottenuti in questi anni. (GD - www.ftaonline.com)

