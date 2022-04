Cassa Depositi e Prestiti Spa (CDP) comunica che l'agenzia Moody's Investors Service ("Moody's") ha confermato i rating unsolicited di lungo e breve termine su CDP, rispettivamente Baa3 e P3. L'Outlook rimane stabile. Al contempo, a seguito di un adeguamento metodologico, Moody's ha ritirato gli outlook relativi agli strumenti di debito senior non garantito della società. Moody's, infatti, non attribuirà più gli outlook agli strumenti delle istituzioni finanziarie valutate, come CDP, in base a criteri alternativi rispetto a quelli della Banks Methodology. A CDP continuerà ad applicarsi la Government-Related Issuers Methodology. (RV - www.ftaonline.com)

