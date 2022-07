Creare una rete di responsabili della sicurezza informatica delle societàpartecipate dal Gruppo CDP per sviluppare sinergie, collaborazione e confronto in ambito cybersecurity in stretto raccordo con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN).

Creare una rete di responsabili della sicurezza informatica delle societàpartecipate dal Gruppo CDP per sviluppare sinergie, collaborazione e confronto in ambito cybersecurity in stretto raccordo con l'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN). Questo l'obiettivodi CISO Community, un network che - muovendosi all'interno della Strategia Nazionale diCybersicurezza - porterà avanti attività finalizzate a mantenere un costante aggiornamento sulletematiche rilevanti in ambito cyber per il Sistema Paese.

L'iniziativa è stata presentata il 7 luglio 2022 in occasione di un incontro a cui hanno partecipato, tra gli altri: ilDirettore Generale dell'ACN Roberto Baldoni, il Presidente e l'Amministratore Delegato diCassa Depositi e Prestiti Giovanni Gorno Tempini e Dario Scannapieco, l'AmministratoreDelegato di CDP Equity Pierpaolo Di Stefano.Uno degli obiettivi della CISO Community sarà quello di creare un ISAC (Information Sharing andAnalysis Center) di Gruppo, ovvero un centro in cui condividere informazioni, best practice, lineeguida, avvisi di sicurezza sulle minacce cyber.

L'iniziativa nasce in accordo con la misura #35 dellaStrategia Cyber Nazionale che prevede appunto la creazione di ISAC settoriali integrati con quellodell'ACN, anche mediante iniziative pubblico-private, così da favorire il potenziamento dello scambioinformativo per l'innalzamento della resilienza informatica del Paese.

