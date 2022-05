Cellularline balza del 16,86% a 4,09 euro. Esprinet ha annunciato di aver presentato al Cda del distributore di accessori per smartphone e tablet una manifestazione di interesse non vincolante per un'Opa finalizzata al delisting a 4,41 euro per azione (prezzo comprensivo del dividendo di 0,16 euro già approvato dall'assemblea). Il Cda di Cellularline ha conferito mandato a un comitato interno per indentificare gli advisor finanziari e legali che assisteranno la Società nell'ambito del processo di valutazione della manifestazione di interesse non vincolante.

(RV - www.ftaonline.com)