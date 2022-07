Con riferimento al comunicato stampa diffuso nella tarda serata di ieri da Esprinet, in relazione all'offerta pubblica di acquisto sulle azioni ordinarie Cellularline (la "Società") promossa da 4 Side S.r.l., la Società contesta le valutazioni, che appaiono meramente strumentali rispetto agli interessi dell'offerente, nonché le confuse, contraddittorie e immotivate affermazioni ivi contenute con riferimento a eventuali tematiche di potenziale rischio di svalutazione di alcune poste patrimoniali del capitale circolante.

Nel ribadire la piena correttezza del proprio operato, la Società si riserva ogni più opportuna iniziativa in merito. La Società ha altresì preso atto della promozione dell'offerta pubblica di acquisto volontaria totalitaria sulla Società da parte di 4 Side S.r.l., attraverso la contestuale pubblicazione del comunicato ai sensi dell'art. 102 del Testo Unico della Finanza, in relazione alla quale la Società svolgerà le valutazioni necessarie e opportune e si esprimerà nei modi e nei termini di legge mediante il comunicato dell'emittente ai sensi dell'art. 103 del Testo Unico della Finanza.

