Comunicato stampa Cellularline.

Risultati preliminari consolidati del primo semestre 2022:

Forte incremento dei ricavi delle vendite (+37,4%) e indebitamento finanziario netto (ante ifrs 16) in linea con il 31 dicembre 2021

Ricavi delle vendite: +37,4% rispetto al primo semestre 2021, pari a Euro 54,6 milioni (Euro 39,7 milioni al 30 giugno 2021)

Indebitamento finanziario netto pari a Euro 40,2 milioni (Euro 37,4 milioni al 31 dicembre 2021) inclusivo di debiti IFRS 16 per Euro 5,0 milioni (Euro 1,8 milioni al 31 dicembre 2021)

Reggio Emilia, 13 luglio 2022 – Cellularline S.p.A. ("Cellularline" o la "Società") rende noti i seguenti datipreliminari relativi al primo semestre 2022 esaminati dal Consiglio di Amministrazione nella seduta odierna.Tali informazioni vengono rese nel contesto della manifestazione di interesse, preliminare e non vincolante,di Esprinet S.p.A. ("Esprinet") del 6 maggio scorso, avente ad oggetto l'eventuale promozione di un'offertapubblica di acquisto volontaria totalitaria finalizzata al delisting della Società, al fine di consentire a tutti gliazionisti, e in generale al pubblico, di disporre di informazioni aggiornate in relazione all'andamento diCellularline.

Dopo un incremento di oltre il 40% dei Ricavi delle vendite nel primo trimestre 2022 rispetto allo stessoperiodo dell'anno precedente, il Gruppo ha registrato un'ulteriore crescita del +35,3% nel secondo trimestre2022 (rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente), a conferma della solidità della ripresa in atto nellatop line.

Alla positiva performance del primo semestre hanno contribuito sia la ripresa della domanda del mercatodomestico sia di quello internazionale; quest'ultimo sta beneficiando anche del forte incremento dellevendite consuntivate da Worldconnect, grazie all'aumento del traffico registrato nel canale Airport TravelRetail rispetto all'anno precedente. Si precisa che la neo-acquisita Coverlab - startup attiva nel canale Socialcommerce - ha contribuito per Euro 0,6 milioni nel periodo in esame, per cui l'evoluzione dei Ricavi like-for-like (ovvero la comparazione delle vendite con quelle dello scorso esercizio sulla base di un perimetro diattività omogeneo) si è attestata a +36,0%.

La performance del primo semestre risulta particolarmente positiva in quanto conseguita in un complesso contesto macroeconomico e in un mercato in fase di progressiva normalizzazione post-Covid.

L'Indebitamento finanziario netto consolidato ante-IFRS 16 al 30 giugno 2022 risulta sostanzialmente in linea con il 31 dicembre 2021, nonostante la dinamica di forte incremento dei volumi di vendita, gli investimenti previsti nel piano di sviluppo e il pagamento dei dividendi per Euro 1 milione.

I risultati registrati rappresentano i primi frutti delle numerose azioni e attività poste in essere seguendo le direttrici di sviluppo del nostro piano strategico di medio e lungo periodo.

Si precisa che i dati sopra esposti non sono ancora stati sottoposti a revisione legale né completa né limitata e si ricorda che i risultati consolidati consuntivi, completi e definitivi, al 30 giugno 2022 saranno sottoposti all'approvazione dal Consiglio di Amministrazione della Società previsto in data 8 settembre 2022, come risulta dal calendario societario disponibile sul sito internet di Cellularline, www.cellularlinegroup.com.

