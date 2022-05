Il Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. (di seguito "Cellularline" o "Società"), azienda leader in Europa nel settore degli accessori per smartphone e tablet, quotata su Euronext STAR Milan, ha preso atto della manifestazione di interesse non vincolante con cui Esprinet S.p.A. ha comunicato di essere interessata alla promozione di un'offerta pubblica di acquisto volontaria finalizzata al delisting della Società, avente a oggetto la totalità delle azioni ordinarie dell'Emittente ("Azioni"). Le condizioni e termini della manifestazione sono disponibili al seguente link https://www.esprinet.com/wp-content/uploads/2022/05/CS-ESPRINET-ITA.pdf. Il Consiglio in data odierna ha conferito mandato a un comitato interno al Consiglio di Amministrazione per indentificare gli advisor finanziari e legali che assisteranno la Società nell'ambito del processo di valutazione della manifestazione di interesse non vincolante.

