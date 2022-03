Il Consiglio di Amministrazione di Cellularline S.p.A. (di seguito "Cellularline" o "Società" o "Gruppo"), azienda leader in Europa nel settore degli accessori per smartphone e tablet, quotata al Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. - Segmento STAR, ha esaminato e approvato il progetto di Bilancio di Esercizio e il Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021.

Ricavi delle vendite pari a Euro 110,6 milioni (Euro 104,5 milioni al 31 dicembre 2020)

EBITDA Adjusted pari a Euro 16,1 milioni (Euro 15,1 milioni al 31 dicembre 2020), che rappresenta una marginalità pari al 14,6% dei ricavi.

Risultato Netto Adjusted pari a Euro 7,4 milioni (Euro 5,3 milioni al 31 dicembre 2020).

Operating Cash-flow pari a 19,1 Euro milioni (Euro 11,3 milioni al 31 dicembre 2020).

Indebitamento finanziario netto pari a Euro 37,4 milioni (Euro 49,0 milioni al 31 dicembre 2020); il Leverage ratio scende a 2,3x al 31 dicembre 2021.

Proposta la distribuzione di un dividendo complessivo pari a Euro 0,16 per azione da erogare in parte in contanti (Euro 0,05 per azione) e in parte tramite assegnazione gratuita di azioni proprie nel rapporto di 1 azione ogni 32 possedute.

Proposta di autorizzazione di un nuovo Piano di Buy Back.

Marco Cagnetta, Co-CEO del Gruppo Cellularline, ha commentato:

"Pur avendo dovuto operare anche quest'anno in un contesto complesso, siamo riusciti a chiudere il 2021 con i principali indicatori economici e finanziari in miglioramento. Nel corso dell'anno abbiamo continuato ad implementare le linee guida del nostro piano di medio e lungo periodo, stipulando accordi commerciali strategici sia in Italia che all'estero, rafforzando la partnership con i principali retailers del settore e proseguendo nella crescita per linee esterne - con l'acquisizione della start-up Coverlab. Il tutto promuovendo una continua ricerca d'innovazione di prodotto, elemento distintivo del DNA del nostro Gruppo. L'impegno nel perseguimento di una crescita sostenibile di lungo termine è stato ulteriormente rafforzato con la pubblicazione del primo ESG Report, dando un'accelerazione significativa all'innovazione sostenibile con l'obiettivo di creare valore anche per l'ambiente e la collettività. L'anno di fronte a noi è iniziato con molte incertezze, in particolare sul fronte geopolitico; tuttavia, le numerose azioni e progetti posti in essere dal management, corroborate dai risultati dei primi due mesi del 2022, ci rendono fiduciosi sulle prospettive di crescita di breve e di medio termine della nostra Società."

Evoluzione prevedibile della gestione

All'emergenza sanitaria - scoppiata nel primo trimestre 2020 e non ancora risolta del tutto a livello globale - si è aggiunta l'incertezza geopolitica derivante dell'inizio della guerra in Ucraina con conseguente aumento dell'imprevedibilità sulle future potenziali ricadute sull'economa globale. Tenuto conto dell'attuale contesto in continua evoluzione, le principali direttive strategiche di sviluppo per il 2022 sulle quali il management è pienamente focalizzato possono essere riconducibili alle seguenti aree:

- Brand e prodotti: innovazione e allargamento gamma prodotti, elemento distintivo del DNA del Gruppo, al fine di soddisfare le esigenze del consumatore finale interpretando i trend di mercato;

- Core business: conferma della leadership nel mercato domestico attraverso il rafforzamento delle partnership con i principali retailers ed espansione nei mercati internazionali attraverso l'acquisizione di nuovi clienti e accordi con i distributori locali strategici;

- E-commerce: attuazione del piano strategico definito nel corso del 2021 che prevede sia l'implementazione del business to consumer - attraverso i siti proprietari del Gruppo e i marketplace - sia del business to business con il rafforzamento della partnership con i siti online dei principali players del settore;

- Canale Travel: progressivo recupero dell'Airport Travel Retail, atteso a regime a partire dal 2023, principale canale di riferimento della società Worldconnect AG;

- Linea Blue: grazie all'effetto unbundling degli accessori anche da parte di Samsung, di cui il Gruppo è distributore principale per gli accessori in Italia;

- M&A: scouting per potenziali operazioni in canali, prodotti e mercati ritenuti strategici.

In questo contesto e con riferimento ai soli primi due mesi dell'anno in corso si segnala che la Società ha registrato una crescita a doppia cifra rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, sia grazie alla ripresa della domanda sia per l'effetto delle numerose azioni strategiche messe in atto dal management nel corso del 2021.

Per quanto riguarda la tendenza per i restanti mesi del 2022 questa sarà, come premesso sopra, influenzata dall'evolversi della pandemia e dagli effetti che la guerra in Ucraina potrà avere sull'economia globale; al netto di eventi straordinari il management prevede un 2022 in crescita sia in termini di ricavi che di marginalità, con un'ulteriore graduale riduzione del livello di indebitamento finanziario netto.

