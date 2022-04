"Le vendite del Gruppo nei primi tre mesi dell'esercizio 2022 sono in crescita del 27,1 per cento sul corrispondente periodo del 2021, tuttavia si segnala che il fatturato del mese di maggio 2021 era stato particolarmente elevato (pari a 18,3 milioni di euro), quindi si prevede che la crescita delle vendite progressive del 2022 segnerà un incremento meno marcato a partire dal mese di maggio 2022. Il Gruppo Cembre non registra rapporti di fornitura o vendita di importo rilevante nei confronti del mercato russo ed ucraino, di conseguenza la perdita di fatturato che può derivare dal conflitto in corso non è significativa. Si può stimare che il fatturato consolidato del Gruppo Cembre nell'esercizio 2022 sarà in crescita e si prevede un risultato economico positivo, nonostante il rincaro delle materie prime e le maggiori difficoltà di approvvigionamento riscontrate." - ha commentato il Presidente Giovanni Rosani." La posizione finanziaria del Gruppo è solida, al 31 dicembre 2021 era positiva per 20,6 milioni di euro, ed anche al 31 marzo 2022 si mantiene positiva per 16,6 milioni di euro. L'Assemblea degli azionisti ha approvato la proposta di dividendo confermandolo in 1,20€ per azione, dividendo che risulta essere al livello più elevato nella storia della Società (nel 2021 era stato distribuito 0,90€ per azione)" - ha proseguito G. Rosani.

(RV - www.ftaonline.com)