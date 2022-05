Cencosud ha raggiunto l'accordo per acquisire il 67% del capitale di Fresh Market Holdings da Apollo Global Management, che aveva preso il controllo della catena di supermarket gourmet del North Carolina nel 2016.

Cencosud ha raggiunto l'accordo per acquisire il 67% del capitale di Fresh Market Holdings da Apollo Global Management, che aveva preso il controllo della catena di supermarket gourmet del North Carolina nel 2016. Il colosso cileno della grande distribuzione (terza maggiore società quotata dell'America Latina) investirà complessivamente 676 milioni nell'operazione. L'acquisizione arriva dopo che in marzo Fresh Market aveva dichiarato di volere andare avanti con i piani di collocamento a Wall Street nonostante la volatilità dei mercati. Apollo ha chiuso in rialzo dell'1,13% mercoledì al Nyse.

