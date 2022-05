Il consiglio nomina Marco Carreri come nuovo Presidente di CheBanca!. Valore, crescita ed efficacia del modello di business confermati anche nell'ultimo trimestre, caratterizzato da forti turbolenze dei mercati Continua la crescita delle masse fruttifere

Masse totali a €34,5mld (+10% a/a e +1% t/t) con raccolta netta del trimestre ampiamente positiva (€0,9 mld) con diretta per €0,6 mld e indiretta per €0,3 mld

Impieghi a €11,3mld (+3,3% a/a), erogazioni nel trimestre per €0,6mld Nei nove mesi la crescita si conferma ampia e sostenibile

Utile netto +28% (a €47m)

Ricavi +11% (a €292m), con Commissioni +22% (a €113m)

Indice costi/ricavi in riduzione a 71,7% (-2pp) Il trimestre vede la stabilità del risultato operativo (€24m)

Ricavi resilienti (-3% t/t), malgrado la stagionalità e la volatilità dei mercati, completamente bilanciati dalla flessione dei costi (-4% t/t)



Prosegue la crescita della forza vendita 1.009 professionisti (+13 nel trimestre, +83 a/a) e 206 punti vendita

n. 502 gestori premier (-1 nel trim.; +23 a/a), afflussi nei 9m AUM/AUA per €0,8mld



n. 507 consulenti finanziari (+14 nel trim.; +60 a/a), afflussi nei 9m AUM/AUA per €0,9mld Continua il potenziamento dell'attività di consulenza e dell'offerta di prodotti d'investimento e gestioni patrimoniali, nonché dell'innovazione digitale (RV - www.ftaonline.com)

Financial Trend Analysis

Financial Trend Analysis (FTA Online) è una società specializzata nella fornitura di contenuti in ambito finanziario. L'Ufficio Studi analizza i mercati nel loro complesso ponendosi come mission quella di supportare sia la categoria degli investitori istituzionali sia quella dei privati e di cogliere prontamente i mutamenti dei mercati finanziari al fine di proporre servizi sempre all'avanguardia.