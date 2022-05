Chemours ha chiuso con un rally del 6,68% mercoledì al Nyse, dopo che John McNulty, analista di Bmo Capital Markets, ha alzato il prezzo obiettivo sul titolo da 53 a 60 dollari (Chemours ha chiuso la seduta a 41,51 dollari) in scia al miglioramento della guidance da parte del gruppo chimico del Delaware (nato nel 2015 dallo spin-off di una divisione di DuPont).

Financial Trend Analysis

Chemours ha chiuso con un rally del 6,68% mercoledì al Nyse, dopo che John McNulty, analista di Bmo Capital Markets, ha alzato il prezzo obiettivo sul titolo da 53 a 60 dollari (Chemours ha chiuso la seduta a 41,51 dollari) in scia al miglioramento della guidance da parte del gruppo chimico del Delaware (nato nel 2015 dallo spin-off di una divisione di DuPont). Chemours lunedì, a fronte di una trimestrale superiore alle attese del mercato, aveva alzato la guidance 2022, in termini di ebitda rettificato, da 1,30-1,42 a 1,47-1,57 miliardi di dollari. McNulty, scrive MarketWatch, prevede risultati ancora migliori per 2023 e 2024.

(RR - www.ftaonline.com)