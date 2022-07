Chiusura al ribasso per lo S&P500. L'indice cede lo 0,88% a 3785 punti, nel corso della seduta è stato toccato un minimo a 3739 punti. La statistica ci dice che il primo semestre appena concluso ha archiviato il peggiore risultato per un periodo analogo dal 1970. Da inizio anno l'indice ha perso il 21% circa (-25% il Nasdaq, -16% il Dow). A 3755 si colloca il 61,8% di ritracciamento, percentuale di Fibonacci, del rialzo dal minimo di giugno, il supporto quindi, almeno in chiusura di seduta, ha tenuto. Per dare un primo segnale di ripresa i prezzi dovrebbero però salire al di sopra di area 3830, in quel caso sarebbe possibile un nuovo test di 3920, 23,6% di ritracciamento del ribasso dal picco di inizio anno, resistenza già testata senza successo dal 24 al 28 giugno. Sopra quella target a 4017, lato alto del gap del 10 giugno. Discese nuovamente al di sotto di 3755 aprirebbero la porta al test di 3708, base del gap del 21 giugno. Supporto successivo a 3635 circa.

(AM)