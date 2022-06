Cigna Corporation annuncia un piano di riacquisto di azioni proprie per complessivi 3,5 miliardi di dollari. Il buyback accelerato rientra nel più ampio programma in corso cui allo scorso 14 giugno mancavano ancora 8,8 miliardi per essere completato e punta a soddisfare l'obiettivo di raggiungere almeno i 7 miliardi nel corso del 2022. Cigna aveva chiuso in rialzo dello 0,57% mercoledì al Nyse.

(RR - www.ftaonline.com)