Deciso recupero per il Caixin Purchasing Manufacturers' Index (Pmi) nel settore dei servizi elaborato da S&P Global. In giugno l'indice è infatti salito in Cina a 54,5 punti dai 41,4 punti di maggio (36,2 punti in aprile), tornando dopo tre mesi sopra la soglia di 50 punti che separa crescita da contrazione. Il Caixin Pmi Composite, che raggruppa manifatturiero e servizi, è invece cresciuto a 55,3 punti dai 42,2 punti precedenti (37,2 punti in aprile).

