Secondo quanto comunicato dalla China Federation of Logistics and Purchasing in collaborazione con l'Ufficio nazionale di statistica di Pechino, in giugno l'indice Pmi non manifatturiero, calcolato prevalentemente su costruzioni e servizi, è cresciuto in Cina a 54,7 punti dai 47,8 punti di maggio (41,9 punti in aprile, quando si era attestato sui minimi dai 29,6 punti del febbraio 2020, allo scoppio della pandemia di Covid-19 in Cina). Il dato torna dopo tre mesi sopra alla soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione. Il Pmi Composite, che raggruppa manifatturiero e servizi, è invece salito a 54,1 punti dai 48,4 punti precedenti (42,7 punti in aprile).

