Secondo quanto comunicato dalla People's Bank of China (PboC), in giugno le banche cinesi hanno erogato prestiti per 2.810 miliardi di yuan (414 miliardi di euro al cambio attuale), contro i 1.890 miliardi (279 miliardi di euro) di maggio e i 2.120 miliardi (313 miliardi di euro) del giugno 2021. Il dato è anche superiore ai 2.400 miliardi (354 miliardi di euro) del consensus di Reuters. I prestiti in essere sono invece cresciuti lo scorso mese in Cina dell'11,2% annuo, contro l'11,0% atteso dagli economisti per una lettura invariata rispetto a maggio (10,9% in aprile, quando era stata registrata l'espansione più debole dal 10,6% del febbraio 2002).

