Secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica di Pechino, in giugno il tasso di disoccupazione registra in Cina un ulteriore declino al 5,5% dal 5,9% di maggio (6,1% in aprile). Il dato è invece calato al 5,8% nelle 31 maggiori città cinesi dal 6,9% precedente (6,7% in aprile).

