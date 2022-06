Recupero per il Caixin Purchasing Manufacturers' Index (Pmi) nel settore dei servizi elaborato da S&P Global. In maggio l'indice è infatti salito in Cina a 41,4 punti dai 36,2 punti di aprile (42,0 punti in marzo), confermandosi comunque per il terzo mese consecutivo sotto la soglia di 50 punti che separa crescita da contrazione. Il Caixin Pmi Composite, che raggruppa manifatturiero e servizi, è invece cresciuto a 42,2 punti dai 37,2 punti precedenti (43,9 punti in marzo). In entrambi i casi le letture di aprile si erano attestate sui minimi dal febbraio 2020.

