Secondo i dati diffusi dal ministero del Commercio di Pechino, in maggio le vendite al dettaglio hanno registrato in Cina una flessione del 6,7% annuo, comunque in miglioramento rispetto al crollo dell'11,1% di aprile (3,5% il declino di marzo) e contro il ribasso del 6,9% del consensus del Wall Street Journal.