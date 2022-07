La China Association of Automobile Manufacturers (Caam) peggiora l'outlook per il settore delle quattroruote a causa del crollo della domanda di veicoli commerciali.

La China Association of Automobile Manufacturers (Caam) peggiora l'outlook per il settore delle quattroruote a causa del crollo della domanda di veicoli commerciali. Le previsioni di vendita sono per 27 milioni di unità quest'anno, in crescita del 3% rispetto al 2021. Il precedente outlook di dicembre era invece per 27,5 milioni di veicoli (5,4% il progresso annuo). Nel 2021 la crescita era stata del 4,4% dopo il declino dell'1,9% registrato nel 2020.

