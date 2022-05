Secondo quanto riporta Associated Press, a Pechino è stato esteso l'ordine di restare chiusi in casa, utilizzando telelavoro e didattica a distanza, a causa di un nuovo rialzo del contagi da Covid-19.

Secondo quanto riporta Associated Press, a Pechino è stato esteso l'ordine di restare chiusi in casa, utilizzando telelavoro e didattica a distanza, a causa di un nuovo rialzo del contagi da Covid-19. Le autorità della capitale cinese hanno comunicato 99 nuovi positivi, contro la precedente media giornaliera di 50 casi. Complessivamente nell'ultima giornata in Cina sono stati registrati 802 contagi, il che segna un significativo declino. Le autorità non sembrano avere tuttavia alcuna intenzione di fare dietrofront sulla politica di tolleranza zero seguita in Cina sin dall'esplodere della pandemia a inizio 2020.

