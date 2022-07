Secondo quanto riportano fonti citate da Bloomberg, il governo della Cina starebbe valutando uno stimolo all'economia da realizzarsi attraverso un'emissione obbligazionaria senza precedenti. Il ministero delle Finanze punterebbe ad autorizzare la vendita da parte delle amministrazioni locali di 1.500 miliardi di yuan (220 miliardi di euro) in bond nel secondo semestre. L'emissione sarebbe un anticipo della quota per il prossimo anno. In Cina un'emissione obbligazionaria non è mai stata accelerata in questo modo, il che confermerebbe le crescenti preoccupazioni delle autorità per lo stato terribile dell'economia, nota Bloomberg.

