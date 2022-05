Secondo quanto comunicato dalla China Academy of Information and Communications Technology (Caict), in aprile le consegne di telefoni cellulari sono crollate in Cina del 34,2% annuo, a 18,08 milioni di terminali.

Secondo quanto comunicato dalla China Academy of Information and Communications Technology (Caict), in aprile le consegne di telefoni cellulari sono crollate in Cina del 34,2% annuo, a 18,08 milioni di terminali. Per quanto riguarda i soli smartphone la contrazione è stata pari al 34,4% annuo a 17,69 milioni di unità (14,59 milioni quelli 5G, che pesano ormai per l'80,7% del totale).

(RR - www.ftaonline.com)