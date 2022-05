Secondo quanto comunicato domenica dalla People's Bank of China (PboC) in aprile le emissioni obbligazionarie sono state pari a 5.

Secondo quanto comunicato domenica dalla People's Bank of China (PboC) in aprile le emissioni obbligazionarie sono state pari a 5.050 miliardi di yuan (702 miliardi di euro) in Cina. Le emissioni di titoli di Stato si sono attestate invece a 765,6 miliardi (pari a 106 miliardi di euro). A fine novembre il totale dei bond in circolazione ammontava a 138.200 miliardi di yuan (19.218 miliardi di euro).

