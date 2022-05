Secondo i dati comunicati dalla China Passenger Car Association (Cpca), in aprile le vendite di automobili sono crollate del 35,5% annuo in Cina, a 1,04 milioni di unità, mentre il Paese deve convivere con il ritorno della pandemia di coronavirus e nuovi lockdown in metropoli come Shenzhen, Shanghai e Pechino.

Secondo i dati comunicati dalla China Passenger Car Association (Cpca), in aprile le vendite di automobili sono crollate del 35,5% annuo in Cina, a 1,04 milioni di unità, mentre il Paese deve convivere con il ritorno della pandemia di coronavirus e nuovi lockdown in metropoli come Shenzhen, Shanghai e Pechino. La produzione è invece scesa del 41,1% rispetto all'aprile 2021 a 969.000 veicoli. Magra consolazione il fatto che lo scorso mese di vendite di sole vetture elettriche sia cresciuta del 78,4% a 282.000 unità, per un rimbalzo del 128,4% annuo nei primi quattro mesi del 2022.

