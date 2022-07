Ulteriore recupero in giugno per l'attività manifatturiera di Pechino.

di Financial Trend Analysis

Ulteriore recupero in giugno per l'attività manifatturiera di Pechino. L'indice Caixin Pmi della Cina, elaborato da S&P Global, ha infatti registrato un progresso a 51,7 punti dai 48,1 punti di maggio (46,0 punti in aprile), tornando dopo tre mesi sopra la soglia di 50 punti che separa espansione da contrazione. Il dato, ampiamente superiore ai 50,1 punti del consensus di Reuters, si attesta sui massimi dai 52,0 punti del maggio 2021.

