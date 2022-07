Secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica di Pechino, in giugno la produzione industriale è salita in Cina del 3,9% annuo, in ulteriore miglioramento rispetto al precedente incremento dello 0,7% (e alla flessione del 2,9% di aprile) ma il dato è inferiore al 4,4% del consensus del Wall Street Journal.

Secondo i dati diffusi dall'Ufficio nazionale di statistica di Pechino, in giugno la produzione industriale è salita in Cina del 3,9% annuo, in ulteriore miglioramento rispetto al precedente incremento dello 0,7% (e alla flessione del 2,9% di aprile) ma il dato è inferiore al 4,4% del consensus del Wall Street Journal. Nel primo semestre 2022 la produzione industriale è invece aumentata del 3,4% annuo contro il 3,3% del periodo gennaio-maggio (4,0% in gennaio-aprile).

