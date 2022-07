Secondo quanto comunicato dalla People's Bank of China, in giugno le riserve in valute estere hanno registrato in Cina una flessione a 3.

Secondo quanto comunicato dalla People's Bank of China, in giugno le riserve in valute estere hanno registrato in Cina una flessione a 3.071 miliardi di dollari dai 3.128 miliardi di maggio (3.120 miliardi in aprile), contro i 3.214 miliardi del giugno 2021. Il consensus di Reuters era per un declino a 3.113 miliardi. Le riserve d'oro di Pechino, intanto, sono calate in termini di valore a 113,82 miliardi di dollari dai 115,18 miliardi di fine maggio (invariate a 62,64 milioni di once).

