di Financial Trend Analysis

Secondo quanto comunicato dalla National Energy Administration di Pechino, nei cinque mesi allo scorso 31 maggio la capacità installata totale di energia generata da fonti rinnovabili è cresciuta in Cina del 7,9% annuo, come nel periodo gennaio-aprile, a 2,42 miliardi di chilowattora. Per quanto riguarda il solo eolico il progresso nei primi cinque mesi del 2022 è stato del 17,6% annuo a 340 milioni di chilowattora, contro il rimbalzo del 24,4% del solare a 330 milioni di chilowattora.

