Secondo quanto comunicato dall'Ufficio nazionale di statistica di Pechino, in maggio i prezzi alla produzione sono cresciuti in Cina del 6,4% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto all'8,0% di aprile (e all'8,3% di marzo) ma sopra al 6,3% del consensus del Wall Street Journal.

Secondo quanto comunicato dall'Ufficio nazionale di statistica di Pechino, in maggio i prezzi alla produzione sono cresciuti in Cina del 6,4% annuo, in ulteriore rallentamento rispetto all'8,0% di aprile (e all'8,3% di marzo) ma sopra al 6,3% del consensus del Wall Street Journal. Su base mensile l'indice è salito dello 0,1% contro lo 0,6% precedente (1,1% in marzo).

(RR - www.ftaonline.com)