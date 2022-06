Secondo i dati della China Index Academy, società di ricerca del settore immobiliare citata dall'agenzia stampa Xinhua, in maggio i prezzi delle case sono saliti nelle 100 maggiori città della Cina di appena lo 0,03% mensile, contro lo 0,02% di aprile (0,03% era stata anche la lettura di marzo).

di Financial Trend Analysis

Secondo i dati della China Index Academy, società di ricerca del settore immobiliare citata dall'agenzia stampa Xinhua, in maggio i prezzi delle case sono saliti nelle 100 maggiori città della Cina di appena lo 0,03% mensile, contro lo 0,02% di aprile (0,03% era stata anche la lettura di marzo). I prezzi delle nuove abitazioni sono aumentati in 40 delle 100 città oggetto del sondaggio di China Index Academy, contro le 44 di aprile (37 in marzo).

