Secondo i dati comunicati dalla China Passenger Car Association (Cpca), in maggio le vendite di automobili sono calate del 17,0% annuo in Cina, a 1,35 milioni di unità. Il dato segna comunque un deciso miglioramento rispetto al crollo del 35,5% di aprile, quando si era sentito maggiormente il colpo del ritorno della pandemia di coronavirus e dei nuovi lockdown in metropoli come Shenzhen, Shanghai e Pechino.

