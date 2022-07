Secondo quanto comunicato dalla People's Bank of China (PboC), l'indice della profittabilità delle imprese è salito in Cina al 51,2% nel secondo trimestre dal 49,2% del primo.

Secondo quanto comunicato dalla People's Bank of China (PboC), l'indice della profittabilità delle imprese è salito in Cina al 51,2% nel secondo trimestre dal 49,2% del primo. Il 31,6% delle aziende intervistate ha affermato di ritenere di avere generato più profitti o ridotto le perdite nei tre mesi allo scorso 30 giugno, mentre per il 39,3% profitti o perdite sono rimasti invariati rispetto al primo trimestre. Il sondaggio è stato condotto dalla PboC tra 5.000 aziende in tutto il Paese con l'eccezione della regione autonoma del Tibet.

(RR - www.ftaonline.com)